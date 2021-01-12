أستراتيجية العقل المثقوب ج1 - عباس علي العلي

2021/01/12 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي قد يكون هذا العنوان للمقالة هذه به نوع من السخرية ولكن على أي حال سؤالي مع ذاتي هو، هل هناك عقل مثقوب وعقل غير مثقوب؟ بمعنى هل هناك إمكانية لأن يكون الإنسان العاقل مدركا لما يحمله من قدرات وملكات يمكن له أن يسمو ويتكامل مع الوجود لو فعل ما هو واجب وكان وحريصا على ما فيه؟، دعني أعرف العقل المثقوب حسب ما رأيته كمصطلح أو ما أراه مناسبا لكي يكون بداية للإجابة.العقل المثقوب هي الظاهرة الكائنية التي ......





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