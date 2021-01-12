"خطأ تقني" أم "موظف غاضب"؟.. تحقيق بعد تحديث عن ترامب بموقع الخارجية

2021/01/12 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الخارجية الأميركية تحقيقا بشأن معلومة خاطئة نشرت عبر موقعها الإلكتروني، أفادت أن ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصلاحيات نائبه، مايك بنس، تنتهي الاثنين، وفقا لما أفاد به موقع "بزفيد" الأميركي.

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