تعتيم صيني.. وفد

2021/01/12 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع خبراء إلى الصين للتحقيق في أصل جائحة فيروس كورونا بعد شهور من المناقشات.

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