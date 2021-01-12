لائحة اتهام رسمية لعزل ترامب.. وتصويت مرتقب الأربعاء

2021/01/12 | 07:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الاربعاءدم الديمقراطيون بمجلس النواب، رسميا، مشروع قانون عزل الرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يتم التصويت عليه الأربعاء.وبحسب شبكة “سي أن أن”، فإن اللائحة تتهم ترامب رسميا بـ”التحريض على العصيان”، إزاء دوره في دفع المئات من أنصاره لاقتحام مبنى الكونغرس، الأربعاء، احتجاجا على جلسة للمصادقة على فوز غريمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.وتركز …

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