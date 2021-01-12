وزير التجارة يترأس وفدا رفيع المستوى الى طهران

2021/01/12 | 07:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توجه وزير التجارة علاء احمد الجبوري الى طهران على راس وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى ؛ لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في ايران وحضور اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.وبحسب وكالة "ايرنا " يرافق وزير التجارة الزائر وفد رفيع من 50 شخصا، منهم مساعدو الوزير ورؤساء الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري".و يعتزم الوفد الاقتصادي ، اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين؛ منهم النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية اسحاق جهانغيري" الذي يراس اجتماع اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، الى جانب عدد من الوزارء في ايران ".وذكرت "ايرنا " ان السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي" يرافق الوفد العراقي في زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية"./انتهى2

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