زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب مدينة مشهد شمال شرق ايران

2021/01/12 | 07:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران مساء امس.وقال تقرير لوكالة أنباء فارس الايرانية ان زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة مشهد المقدسة في الساعة 22 و57 دقيقة من مساء الاثنين بتوقيت ايران".ووقع الزلزال بحسب الوكالة , في بلدة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية وبعمق ۹ کیلومتر"./انتهى2

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