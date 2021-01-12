كيف اكتب بعد غياب! - هاشم مطر

2021/01/12 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_مطر اود ذلك من كل قلبي، لكن البلاد التي تركتها منذ اكثر من اربعين عاماً، لم تحظ هذه البعقة التي أمامي صورتها الآن بوارد الكتابة عنها، بأي فحص عميق لعينيّ عندما زرتها قبل ستة عشر عاما، أي بعد السقوط في عام 2003، فكانت زيارتي لها آنذاك خاطفة، بل هربتُ منها لشدة اغترابي لمشهدها غير الأليف بالمقارنة عن ما كانت تحمله عينيّ بأثر سبعيني من القرن الماضي، وهو المشهد الذي اتضع وقتها عن رضانا، نحن الشباب آنذاك، ......





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