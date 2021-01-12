ما حقيقة ظهور سلالة كورونا الجديدة بالعراق.. الصحة توضح

2021/01/12 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة العراقية، الخبر الذي تم تداوله عبر احدى الشخصيات بخصوص ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق....

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