عضو بالقانونية النيابية: تعديل قانون الانتخابات لن يؤثر على موعد إجراءها

2021/01/12 | 07:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبينت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن المواد المقترح تعديلهـا في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجراء الانتخابات ولا في الاجراءات الفنية المتعلقة بعمل المفوضية.وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي لـ’’صحيفة الصباح شبه الرسمية’’: إن "نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون".

ولفت الى أن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه".وأوضح أن "قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة"، منوهاً بأن "المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية".

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