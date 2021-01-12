القانونية النيابية: التعديلات على قانون الانتخابات لن تؤثر في موعدها المحدد

2021/01/12 | 08:15 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن المواد المقترح تعديلها في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجرائها.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي، في تصريح صحفي، اليوم، 12 كانون الثاني 2021، إن"اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه".

وأضاف ان "نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون".

كما أشار شوشكي، إلى ان "قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة".

وأوضح ان "المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية".

ر.إ

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