"شقت بطن حامل وسرقت الجنين".. أميركية محكوم عليها بالإعدام تأمل في العفو

2021/01/12 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب محامو ليزا مونتغمري ، القاتلة المدانة والمرأة الوحيدة المحكوم عليها بعقوبة "الإعدام الفيدرالي"، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إعدامها المقرر الأسبوع المقبل، قائلين إنها ارتكبت جريمتها بعد تعرضها للإيذاء والاغتصاب طوال حياتها.

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