2021/01/12 | 08:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 08:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).