البياتي: ملف الموازنة سيخلق خلافا سياسيا حادا بين المحافظات والحكومة وكردستان

2021/01/12 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي كامل البياتي، ان جدلية الموازنة داخل البرلمان ستثير خلافا سياسيا حادا داخل بين المحافظات والحكومة والاقليم، لافتا الى ان الحكومة ستكون امام خيار تعديل الموازنة وتقليل النفقات فيها.

وقال البياتي لـ / المعلومة/، ان “اعداد الموازنة لم يكن بالمستوى المطلوب حيث اثارت جدلا كبيرا بين مختلف الأوساط، سيما البرلمان الذي يعتزم اجراء تغييرات جوهرية عليها”.

وأضاف ان “ماورد من فقرات في الموازنة سيخلق خلافا سياسيا حادا بين المحافظات التي تطالب بنصيب ينصفها والحكومة التي ترفض التغيير وكردستان التي ستواجه رفض بغداد لما ورد في بنود الموازنة بشأن مخصصاتها”.

وبين ان “البرلمان عازم على تقليل النفقات الواردة في الموازنة من اجل تقليل العجز، الامر الذي قد يؤخر إقرارها لحين حل الخلافات مابين الأطراف السياسية”.



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