الرافدين النيابية: موازنة 2021 لا تتفق مع ’’الورقة البيضاء’’.. عجزها أكثر من 50% وبلا أي وظائف

2021/01/12 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، عن ابرز الاشكالات الموجودة داخل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.وذكر يونادم كنا، في تصريح صحفي، أنه "بعد إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية يبدأ مجلس النواب بمناقشة وتعديل بنود وفقرات القانون"، مبينا أن "هناك الكثير من المشاكل ستعترض تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".ويرى كنا أن "بنود ومحتوى مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لا تتفق مع مواد وفقرات الورقة البيضاء التي أعلنت عنها الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي"، مشددا على ان "حجمها كبير وعجزها يقدر بـ54%".ويعلق النائب عن المكون المسيحي على التعديلات التي تعتزم اللجنة المالية النيابية تنفيذها على مشروع قانون الموازنة بالقول إن "الحكومة جاملت جميع الكتل السياسية في إعداد قانون الموازنة، وان مشروع القانون خال من اية درجات وظيفية".وصوت مجلس النواب على قبول مشروع قانون موازنة 2021 الاتحادية من حيث المبدأ وباشر بقراءتها قراءة أولى.

وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم أمس الاثنين اجتماعا ناقشت فيه التقرير الذي اعدته بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وأوضح بيان صادر من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "التقرير تضمن رؤية اللجنة المالية النيابية بشأن الموازنة، وأهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، فضلا عن زيادة موارد الدولة وتحسين أساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها".

وأكدت اللجنة في البيان ضرورة "دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد".

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