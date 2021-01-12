التربية تدرس زيادة عدد أيام دوام المدارس

2021/01/12 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، عن اجتماع سيعقد مع وزير الصحة لإعداد آلية زيادة عدد ايام الدوام لكل مرحلة دراسية.

وقال الوكيل الاداري في الوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية ان “وزيري التربية محمد مخلف الدليمي والصحة حسن التميمي سيعقدان اجتماعاً موسعاً مع خلية الازمة والمسؤولين ذوي العلاقة في الوزارتين”.

واضاف ان “الاجتماع يهدف لإعداد الاجراءات الصحية عند زيادة عدد أيام الدوام للمراحل الدراسية ليومين او ثلاثة لكل منها في المدارس الابتدائية والثانوية ( المتوسطة والاعدادية)”.

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