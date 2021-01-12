حدث فلكي نادر نهاية الأسبوع

2021/01/12 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}ستتاح لمراقبي النجوم فرصتان لاكتشاف ظاهرة "إشعاع الأرض" النادرة التي تحدث على سطح القمر، هذا الأسبوع.

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