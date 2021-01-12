ترامب يلقي باللوم على حركة

2021/01/12 | 09:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،

باللوم على حركة "أنتيفا"، في أحداث

اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول في

البيت الأبيض ومصدر آخر مطلع، أن ترامب

أدلى بهذا التصريح في

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