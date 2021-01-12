ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا

2021/01/12 | 09:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24

الماضية قفزة كبيرة في عدد الوفيات

الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI)

للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن

الوفيات ارتفعت بواقع 891

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