الكونغرس يطرح قرارا لتوبيخ ترامب ومنعه من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل

2021/01/12 | 09:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الجمهوري، توم ريد، إنه

سينضم لغيره من النواب اليوم الثلاثاء

لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب

لعلاقته بهجوم أنصاره على مبنى

الكابيتول الأسبوع الماضي.

وأكد ريد، النائب الجمهوري في مجلس

الن

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