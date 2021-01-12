وزارة الاعمار تعلن عن مشاريع ستراتيجية للصرف الصحي في عدد من المحافظات

2021/01/12 | 09:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافادت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بان العام الحالي سيشهد انجاز مـشاريع ستراتيجية لـلصرف الصحي في عدد من المحافظات ابرزها مشروع مجاري قضاء الحسينية في بغداد.وقال مدير عام مديرية المجاري في الوزارة المهندس يعرب قحطان عباس في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”: ان “هناك العديد من المشاريع شارفت على الانتهاء، وسيتم افتتاحها خلال …

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