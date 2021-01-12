القانونية النيابية: المواد المقترح تعديلها في قانـون الانتخابات الجديد لن تؤثر في موعد إجرائها

2021/01/12 | 09:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت اللجنــــة القانونية النيابية أن المــــواد المقترح تعديلهـا في قانــــون الانتخابات الجديد، لن تؤثــــر في موعد إجراء الانتخابــــات ولا فــــي الاجــــراءات الفنيــــة المتعلقــــة بعمــــل المفوضية.وقال عضو اللجنة النائب ســــليم شوشــــكي في تصريح لـ جرييدة الصباح الرسمية اطلع عليه “النور نيوز” إن “نوابــــا في كتل سياســــية مختلفة تبنوا مقترح تعديل قانــــون الانتخابات، إضافة الى …

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