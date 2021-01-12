ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن حتى 24 الشهر الحالي

2021/01/12 | 09:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وافق على إعلان الطوارئ بالنسبة لواشنطن العاصمة من الآن وحتى الرابع والعشرين من يناير، بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن يبدأ جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء تنفيذ …

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