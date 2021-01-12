نفق الهروب الكبير.. السلطات المصرية تطارد 3 مدانين بالإعدام فروا من السجن

2021/01/12 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف السلطات المصرية بحثها عن ثلاثة مدانين تمكنوا من الفرار من أحد السجون بعد أن حفروا خندقا تحت أسواره، وذلك بحسبما أفادت تقارير إخبارية.

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