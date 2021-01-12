منتخب العراق يواجه نظيره الاماراتي اليوم.. التوقيت والملعب والقنوات الناقلة

2021/01/12 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يستضيف منتخب الامارات بكرة القدم اليوم الثلاثاء ( 12 كانون الثاني 2021)، في دبي نظيره العراقي في لقاء ودي إستعدادي للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" اللقاء سيقام عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ويجري على ملعب زعبيل في دبي، بقيادة طاقم تحكيم دولي عُماني مؤلف من، أحمد الكاف ( حكم ساحة ) أبوبكر العمري ( مساعد أول ) راشد الغيثي ( مساعد ثان ) وسلطان محمد صالح حكم رابع من الإمارات".

منتخب العراق- منتخب الامارات- مباراة ودية- الساعة السادسة مساءً- ملعب زعبيل في دبي- تبث على قناتي ابو ظبي الرياضية الاماراتية و (U TV) العراقية.

وكان منتخب العراق قد أجرى آخر وحدة تدريبية مسائية أمس الاثنين قبل اللقاء.

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