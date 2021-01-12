طقس صحو غدا.. ممطر الخميس .. بدرجات حرارة اعلى من 20 مئوية قليلا

2021/01/12 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد غدا طقسا صحوا بغيوم متفرقة..ممطرا الخميس ..بدرجات حرارة اعلى من 20 مئوية قليلا.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس البلاد سيكون يوم غد الاربعاء صحوا مع بعض الغيوم ، الرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى لرؤية (6-8 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 3 مئوية والعظمى 20 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 2 مئوية واعلاها في الديوانية والبصرة 7 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 15 مئوية واعلاها في بابل 23 مئوية .اما طقس يوم الخميس المقبل ففي المنطقة الوسطى غائم جزئيا الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (5-7)كم.وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وهطول للثلوج فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم و في المطر والثلوج (4-6 )كم .وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئيا يتحول الى غائم ليلا مع زخات مطر خفيفة متفرقة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق./انتهى3

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