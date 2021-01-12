الحكم على تركي بالسجن لأكثر من 1000عام

2021/01/12 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أصدرت محكمة تركية اليوم حكمًا بالسجن لأكثر من ألف عام على عدنان أوكتار، لإدانته بتهم تشمل الاعتداء الجنسي على أطفال والتجسس والجريمة المنظمة.وقضت محكمة في إسطنبول بسجن أوكتار 1075 عامًا وثلاثة أشهر.وتشمل التهم الموجهة إليه أيضًا مساعدة جماعة إرهابية وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني واستغلال المعتقدات الدينية وغيرها.وتم اعتقال أوكتار عام 2018، وكان قد اكتسب شهرته باعتياده الظهور على قناته التلفزيونية محاطًا بنساء كان يطلق عليهن اسم "القطط"، أثناء تقديمه مناظرات دينية.كما تم اعتقال العشرات من أتباعه، وصدرت أحكام بالسجن على العديد منهم اليوم لمدد متفاوتة، وبلغ إجمالي عدد المتهمين إلى جانب أوكتار 236 متهمًا./انتهى3

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