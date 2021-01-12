أسباب تفشي الفساد الإداري في الاقتصاد العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/12 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد العراقي لم يشهد خطة عملية وواقعية للإصلاح بعد الاحتلال الأمريكي عام/ 2003 وإنما تعامل السياسيون العراقيون معه بطريقة عشوائية حيث كانت تلك القوى مخزونة بنيات سيئة وخبيثة من أجل الإثراء بوحشية على الخراب والتدمير على ما خلفه نظام صدام الذي شن الحروب المدمرة التي أزاحته من سلطة الحكم وكان المؤمل بالقوى السياسية التي تولت الحكم بعد عام/ 2003 من تعمير ما خربه ذلك النظام المقبور بل بالعكس حيث ب ......





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