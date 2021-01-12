الكلابي يصف موازنة 2021 بـ«المفخخة»

2021/01/12 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وصف النائب، يوسف الكلابي، مشروع قانون موازنة 2021 بـ"المفخخ".

وقال الكلابي، في مداخلة بجلسة مجلس النواب، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن مشروع قانون موازنة 2021 مفخخ ويحتوي على ظلم كبير للشعب العراقي.

وأضاف أن ملف استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اكتمل ونحن ننتظر من رئاسة البرلمان تحديد موعده.

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