مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب

2021/01/12 | 09:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أمس الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب «جرائم وتجاوزات بالغة» في ظل حادث اقتحام الكابيتول.



وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، «في انهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور...



تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة».



وأشارت الوثيقة إلى أن ترامب «أصدر مرارا وتكرارا ادعاءات كاذبة تزعم أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ناجمة عن تزوير واسع ويجب عد قبولها من قبل الشعب الأمريكي»، مذكرة بإعلان الرئيس الحالي فوزه في السباق الرئاسي ودعا «للقتال الشيطاني» أمام حشد من أنصاره يوم 6 يناير، تزامنا مع جلسات الكونغرس لإقرار نتائج التصويت.



واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه «سيواصل تمثيل تهديدا للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه».



ودعت الوثيقة إلى «عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه» مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

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