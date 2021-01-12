وزير العدل من البصرة: نشكر جهود المحافظ الداعمة للدوائر العدلية

2021/01/12 | 09:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / مصطفى الأسديّ

استقبلَ محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ في مكتبهِ، أمس الإثنين، وزيرُ العدل سالار عبد الستار، بعد زيارة الأخير للمحافظة واطلاعه على دوائر الوزارة، مؤكداً على دورِ المحافظة في تقديم الدعم لهذه الدوائر.

وقال عبد الستار للمركز الإعلاميّ إن “زيارتنا للبصرة جاءت للنهوض بالدوائر العدليّة واكتساب حقوق موظفيها التابعة لوزارة العدل، وبدورنا نقدم الشكر والامتنان لدعم المحافظة والمحافظ لهذه الدوائر”، موضحاً أن “هناك مشاريع سابقة متلكئة سوف نزورها اليوم لغرض البدء باستكمالها”.من جانبهِ، قال محافظ البصرة إنهُ “تشرفنا بلقاءِ وزير العدل وبحثنا معه القضايا المتعلقة بالوزارة في المحافظة، وكانت الزيارة مهمة للنهوضِ بواقع دوائر وزارة العدل سيما المشاريع المتلئكة والعمل على إعادة العمل بها”.

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