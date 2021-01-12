بتوقيع انفانتينو ومساهمة كويتية.. العراق يقترب من رفع الحظر عن ملاعبه

2021/01/12 | 09:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

من المؤمل ان تشهد المباراة الودية بين العراق والكويت، حضور رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني انفانتينو.

وستقام المباراة بين المنتخبين على ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة» في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي موفق عبد الوهاب، ان «اللجنة المركزية المشكلة لتهيئة متطلبات زيارة الوفد الخليجي لمدينة البصرة، عقدت اجتماعها اليوم لبحث تنظيم مباراة العراق والكويت».واوضح ان «اللجنة تكثف جهودها من اجل اظهار المباراة بافضل شكل ممكن، حيث يجري التنسيق لاستقبال وفد الاتحاد الخليجي فضلاً عن رئيس فيفا انفانتينو».واضاف ان «وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وجه دعوة رسمية لرئيس فيفا من اجل حضور مباراة العراق والكويت وانفانتينو رحب بالدعوة وتحمس لحضور اللقاء».وبين عبد الوهاب، ان «المباراة تعد اختباراً حقيقياً لملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية، حيث تم مناقشة الملف بين درجال وانفانتينو في قطر».

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