القانونية النيابية: التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لا تؤثر بموعد الاقتراع

2021/01/12 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن المواد المقترح تعديلهـا في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجراء الانتخابات ولا في الاجراءات الفنية المتعلقة بعمل المفوضية.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي في تصريح تابعته /المعلومة/، إن «نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون”.

وأضاف شوشكي، أن “اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه».

وأوضح أن «قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة»، مؤكدا أن «المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية».



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