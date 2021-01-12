2021/01/12 | 09:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء، اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء: الانتخابات ستجري في موعدها ولم يطرح أي تأجيل حتى الآن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء: الانتخابات ستجري في موعدها ولم يطرح أي تأجيل حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).