6 الاف مشروع في العراق على موعد مع انطلاق عمليات استكمالها

2021/01/12 | 09:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عزم الحكومة استكمال أكثر من 6 آلاف مشروع متوقف خلال المرحلة المقبلة، فيما أشارت إلى أن ميناء الفاو وقطار بغداد المعلق سيكون لها أولوية بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “تلك المشاريع التي يقدر عددها بـ 6 آلاف و250 مشروعا توقف العمل بها منذ 2014 بقرار من مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “بعض تلك المشاريع أصابها الانـدثـار وبعض المشكلات الفنية وتحتاج الى تدخل حكومي لإعادة العمل بها”.

وأضاف، أن “التوجه الحكومي سيكون نحو المشاريع التي بلغت نسب انجاز بين 70 ـ 80 في المئة والتي تشكل الغالبية منها، في حين ستؤجل المشاريع التي تبلغ نسب انجازها بين 10 ـ 20 في المئة والتي تحتاج إلى أموال طائلة لاستكمالها”.

وبيّن مجيد، أن “مجلس الــوزراء اصـدر فـي إحـدى الجلسات الاستثنائية قـراراً بالرقم 142 لسنة 2020، كلف فيه الأمين العام لمجلس الـوزراء حميد الغزي برئاسة لجنة متابعة المشاريع المتوقفة في ذي قـار، حيث انجزت 3 مشاريع خلال الشهرين الماضيين”.

وبحسب الصحيفة، فإن “مشروعي ميناء الفاو وقطار بغداد سيكون لهما الأولوية في التنفيذ”.

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