ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في الوفيات اليومية بفيروس كورونا

2021/01/12 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلنت وزارة الصحة الالمانية،اليوم الثلاثاء،تسجيل قفزة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات ارتفعت بواقع 891 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 41577 وفاة.

واضافت انه"تم تسجيل 12802 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.933.826 إصابة".

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور الوباء في ألمانيا.

ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى تشديد الإجراءات في البلاد، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.

كما طُلب من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.

المصدر: رويترز

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