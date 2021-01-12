PUKmedia يهنى كوردستاني نوي بالذكرى السنوية لصدورها

2021/01/12 | 09:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السادة/ رئيس التحرير والصحفيين العاملين في صحيفة كوردستاني نوى

بمناسبة الذكرى الـ 29 لصدور صحيفة (كوردستاني نوي) أول صحيفة يومية كوردية بعد الانتفاضة المجيدة لشعب كوردستان، نهنئكم ونتمنى لكم الاستمرار في مسيرتكم الصحفية الحافلة بالامجاد.

صحيفة كوردستاني نوى، كانت وستبقى مدرسة للكثير من الصحفيين والكتاب، وعرفت خلال السنوات الماضية كصحيفة ذات ثقل ومصداقية ورصانة صحفية.

وفي هذه المناسبة نتمنى لكوردستاني نوى المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

اسرة تحرير PUKmedia

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