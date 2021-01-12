تحذيرات نيابية من مشاكل عدة ستحول دون تمرير قانون الموازنة

2021/01/12 | 09:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت كتلة الرافدين النيابية، الثلاثاء، عن وجود عدد من المشاكل بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، قد تحول دون تمريرها في البرلمان.

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