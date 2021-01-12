الحكومة تتجه نحو استكمال 6 آلاف مشروع متوقف

2021/01/12 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه تتجه نحو استكمال اكثر من 6 آلاف مشروع متوقف خلال المرحلة المقبلة، خصوصا المشاريع الخدمية التي وصلت الى نسب انجاز متقدمة، ابرزها ميناء الفاو وقطار بغداد المعلق.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان «تلك المشاريع التي يقدر عددها بـ 6 آلاف و250 مشروعا توقف العمل بها منذ 2014 بقرار من مجلس الوزراء»، مشيرا الى ان«بعض تلك المشاريع اصابها الاندثار وبعض المشكلات الفنية وتحتاج الى تدخل حكومي لاعادة العمل بها».



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واضاف مجيد، ان «التوجه الحكومي سيكون الى المشاريع التي بلغت نسب انجاز بين 70 ـ 80 بالمئة والتي تشكل الغالبية منها، في حين ستؤجل المشاريع التي تبلغ نسب انجازها بين 10 ـ 20 بالمئة والتي تحتاج الى اموال طائلة لاستكمالها».

وبين مجيد ان «مجلس الوزراء اصدر في احدى الجلسات الاستثنائية قراراً بالرقم 142 لسنة 2020 كلف فيه الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي برئاسة لجنة متابعة المشاريع المتوقفة في ذي قار، حيث انجزت 3 مشاريع خلال الشهرين الماضيين».



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