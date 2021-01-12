’’لا يوجد فيتو’’ .. الدفاع النيابية تعلن عن توجه لشراء منظومة دفاع جوي في موازنة 2021 - عاجل

2021/01/12 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، عن سبب عدم حصول العراق على منظومة دفاع جوي متطورة لمنع خروقات الاجواء.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخروقات المتكررة لأجواء العراق مشكلة أمن قومي وتسببت في مشاكل لا حصر لها وهي من أهم التحديات الأمنية بالوقت الراهن، ولدينا رؤية وتوافق شامل في لجنة الامن والدفاع على وضع معالجة جذرية من خلال دعم وزارة الدفاع في تأمين صفقة للحصول على منظومة متطورة مع رادارات تغطي كل الأجواء وتمنع أي خرق".

وأضاف العزاوي: "ليس هناك (فيتو) حتى الآن حيال تسليح العراق باي منظومة للدفاع الجوي، لكن العائق الوحيد هو توفير المورد المادي، خاصة وأن العراق يعاني من أزمة حادة منذ أشهر، بالإضافة إلى تداعيات أسعار سقوط النفط وفايروس كورونا".

وأشار إلى أن "من أهم أولويات لجنة الأمن والدفاع النيابية في موازنة 2021 دعم توفير أموال لشراء منظومة متطورة للدفاع الجوية باعتبارها ستؤمن أجواء البلاد وتنهي تحديات أمنية كبيرة لمنع أي خروقات تنعكس سلباً على الداخل العراقي".

ويعاني العراق من ضعف في منظومة الدفاع الجوي ومحدودية قدرات الرادارات ما سهل في التسلل لأجوائه وتنفيذ غارات ضد مواقع للحشد الشعبي والقوات الامنية في السنوات الماضية، فضلاً عن الغارات التركية في الشمال العراقي.

ويعتبر الجيش العراقي من الجيوش ’’مختلفة العقيدة والتسليح’’ حيث يحوي سلاحا من مختلف الدول، ومن بينها روسيا وأمريكا وكوريا.

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