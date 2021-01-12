انخفاض طفيف بسعر شراء الدولار في الأسواق المحلية وسعر البيع يحافظ على استقراره

2021/01/12 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، أسعار بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وجاء سعر بيع المئة دولار بـ 144,500 دينار، بينما سعر شراء المئة دولار بـ 142,500 دينار، وبشكل تقريبي في مكاتب الصيرفة المحليّة.

أما ما يخص أسعار العملات الدولية، فإن سعر الدولار مقابل التومان الإيراني فيكون كل 100 دولار بـ 2,450,000 تومان، وبشكل تقريبي أيضاً، وكل 100 يورو تساوي 121,55 دولار، وكل 100 باوند تقابل 135,50 دولار، وكل 100 دولار تساوي 745,10 ليرة تركية.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً بـ 1857,46$، أما سعر برميل نفط الخام برنـت فيكون بـ 55,88 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي فيكون بـ 52,52 دولار.

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