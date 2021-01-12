لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تحدد مواعيد الجولة 14 من الدوري الممتاز

2021/01/12 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021) مواعيد الجولة (14) بدوري الكرة الممتاز، بعد توقف المنافسة بسبب إنشغال المنتخب الوطني في معسكر دبي ولقاء المنتخب الاماراتي اليوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجولة (14) ستنطلق يوم السبت المقبل بإجراء خمس مباريات يلتقي فيها،الكهرباء ونفط ميسان على ملعب التاجي في الساعة (12:45) ظهراً، ويستضيف أمانة بغداد على ملعبه الديوانية في الساعة الثانية ظهراً، وبنفس التوقيت يحل الصناعات ضيفا على السماوة، فيما يلتقي صاحب الملعب زاخو فريق القاسم عند الساعة (2:45) ظهراً، وتختتم مباريات السبت بمباراة الميناء والنفط في ملعب الفيحاء، عند الساعة الخامسة والربع مساءً".

واضافت،" وتختتم الجولة الاحد المقبل، بخمس مباريات ايضا، يستضيف فيها نفط البصرة النجف على ملعب الفيحاء في الساعة (1:45) ظهراً، ويلتقي الحدود والكرخ على ملعب التاجي في الساعة الثانية ظهراً، ويشهد ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة مساءً لقاء الجوية واربيل ، فيما يستضيف ملعب النجف الدولي لقاء نفط الوسط والزوراء، وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء الجماهيري الذي يجمع الطلبة والشرطة في الساعة الثامنة والنصف مساءً".

ويتصدر نفط الوسط جدول مباريات الدوري الممتاز، فيما يقف الجوية عند المركز الثاني، والشرطة ثالثاً.

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