ايران تعلن تصديرها الماء الثقيل لثمان دول

2021/01/12 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن بلاده تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها فضلا عن التصدير إلى 8 دول في العالم / لم يسمها/ .ونقلت وكالة / إرنا / عن كمالوندي قوله انه : لم يكن لنا توقف في إنتاج الماء الثقيل، حتى الآن، بل حققنا أيضا إنجازات جيدة في مجال إنتاجه، وتطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف، مشددا على أنه : لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية.وأعرب عن الثقة بأن إيران ستنتصر على في جميع الساحات خاصة الصناعة النووية.مؤكدا سعي بلاده لتوفير أمن الوقود لمحطاتنا النووية، حتى نقف على أقدامنا على الاقل لو لم يزودوننا به لفترة عامين.وأووضح كمالوندي أنه بعد توقيع الاتفاق النووي سعت بعض الدول للاستثمار في مجال إنتاج الوقود النووي في إيران، لكن الأمريكيين عارضوا هذا الأمر ولم يسمحوا بأن يتحقق./انتهى3

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