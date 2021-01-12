بعد التحذير من تهديدات امنية .. ترامب يعلن حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن

2021/01/12 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان الطوارئ بالنسبة لواشنطن العاصمة من اليوم وحتى الرابع والعشرين من كانون الثاني، بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.ويأتي هذا الاعلان بعد اجتماع بين ترامب ونائبه مايك بنس في البيت الأبيض مساء الإثنين.و قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية ان : ترامب وبنس أجريا خلاله محادثة جيدة بعد تقارير عن توتر علاقتهما بعد أن هاجم أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن يبدأ جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء تنفيذ ترتيباته الأمنية الخاصة بحفل التنصيب الرئاسي في الـ 20 من كانون الثاني الحالي أي قبل نحو أسبوع من الموعد المقرر أصلا، وذلك بعد أعمال العنف الدامية في مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي والتهديد بمزيد من الاحتجاجات؛ ما أثار تساؤلات حول السلامة خلال مراسم التنصيب.وفي بيان نُشر الاثنين قال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الداخلية : في ضوء أحداث الأسبوع الماضي وتطورات الوضع الأمني قبل (حفل) التنصيب صدرت أوامر لجهاز الخدمة السرية ببدء عملياته الأمنية يوم الـ 13 من كانون الثاني بدلا من الـ 19 منه./انتهى3

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