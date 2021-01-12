البورصة لـ

2021/01/12 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت البورصة، الثلاثاء، أن خلال العام الماضي استحوذ المستثمرون الاجانب على 10% من حجم تداولاتها.

وقال المدير التنفيذي للبورصة طه احمد عبد السلام، في حوار مع "الاقتصاد نيوز"، سيُنشر لاحقاً، إن "المتغيرات التي شهدها العالم خلال العام 2020 اثرت كثيراً على نشاط السوق والمساهمين".

واضاف عبد السلام أن "بعض الشركات المدرجة في البورصة استثمرت فترة الحظر الجزئي في اكمال متطلباتها المتعلقة بالتقارير الفصلية والسنوية"، لافتاً الى أن "البورصة تضم شركات من مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والمصرفية وغيرها".

وكشف عن أن "١٧٪؜ من الاسهم المودعة في مركز الايداع الخاصة بالبورصة تعود لمستثمرين أجانب"، مبيناً أن "المستثمرين الاجانب استحوذوا على 10% من التداولات التي جرت خلال 2020 وهي نسبة مقبولة جداً بالنسبة لنا".

وأكد المدير التنفيذي أن التحدي الاكبر الذي يواجه البورصة في 2021 هو تطوير التعليمات والانظمة الخاصة بالتداول لجذب مستثمرين ومساهمين جدد وتشجيع الشركات غير المدرجة على الادراج في البورصة.

واستدرك أننا "نعمل على تعديل قانون الشركات خاصة فيما يتعلق بدعم صغار المساهمين وتقوية موقفهم في اتخاذ القرارات الحاسمة".

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