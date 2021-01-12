2021/01/12 | 10:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية.

وقال حسين في بيان اطلعت عليه (7sky)، إنه “على أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لأستلام وتثبيت لوحات مركباتهم “.

وبيّن، أن ” مفارزنا المرورية ستقوم بمحاسبة أصحاب المركبات المخالفة ووفق القانون ” داعيا الجميع الإلتزام ومراجعة مجمعات التسجيل لأستلام وتثبيت لوحات مركباتهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور توجه بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات 7 SKY TV.

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