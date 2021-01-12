السوداني: لن نوافق على استقطاعات الرواتب

2021/01/12 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال النائب محمد شياع الـسوداني، اليوم الثلاثاء، توجد جملة تدابير لمواجهة اوجه الخلل والقصور في الموازنة العامة لسنة 2021 ،هذه الموازنة ضخمة جدا وهي الأكبر في تاريخ ًالى النظر الموازنات وتحتاج ابتداء بالنفقات العامة المبالغ بها بشكل كبير، وكذلك الحلول المطلوبة والواجبة لخلق تنمية اقتصادية وزيادة فاعلية القطاع الخاص بما يؤمن توليد فرص …

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