زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر يضرب مدينة مشهد

2021/01/12 | 10:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي ضرب زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان رضوي شمال شرق إيرانوقال التلفزيون الإيراني إن الزلزال ”قوي نسبياً“، لكنه لم يشر لوقوع أضرار أو ضحايا.ومدينة مشهد عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة.

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