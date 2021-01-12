المنتخب الوطني يواجه الامارات ودياً اليوم

2021/01/12 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، مستضيفه الاماراتي ودياً اليوم الثلاثاء.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني اكمل استعداداته لمواجهة الامارات اليوم، حيث اصبح جاهزاً لخوض اللقاء بعدما اجرى اربع وحدات تدريبية”.

واوضح ان “كاتانيتش قرر الاعتماد على اللاعبين المتواجدين دون استدعاء لاعبين آخرين للمعسكر، م ناجل اعطائهم فرصة حقيقية لإثبات ذاتهم”.

يذكر ان المباراة ستقام على ملعب نادي الوصل في تمام الساعة 6:30 مساءً.



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