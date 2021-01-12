تحذير وقرار حاسم بشأن عدد أيام الدوام.. وحديث عن تكرار “خطأ سابق” يتعلق بالوباء في العراق

يس عراق: بغداد
بعد ايام من تذبذب الانباء حول رفع عدد ايام الدوام في المدارس بدلا من يوم واحد بالاسبوع لكل مرحلة، قبل ان يأتي موقف اللجنة المختصة فضلا عن تحذير مفوضية حقوق الانسان، ليكون توجهًا حاسمًا للحفاظ على الدوام ليوم واحد في الاسبوع.
وحذّر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي من زيادة ايام دوام المدارس والجامعات.
وقال البياتي في بيان ان “اي زيادة في ايام الدوام في المدراس والجامعات ستكون سببا في ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا”
واضاف ان “الانخفاض الحالي في اعداد الاصابات هو وقتي وليس نهاية الوباء فاحذروا تكرار الخطا السابق”.
من جانبها، أكدت لجنة الأمر الديواني 217 لعام 2021، الثلاثاء، اهمية التزام المدارس الحكومية والاهلية بالتعليمات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية بان يكون الدوام ليوم واحد فقط في الاسبوع.
وذكر بيان لوزارة الصحة إن “وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ترأس أجتماع الأمر الديواني 217 بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم وعرض موقف الوزارة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا ومناقشة مستوى تطبيق التعليمات الصحية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية”.
وأضاف، “شدد الوزير على اهمية الجهود المبذولة من كافة المؤسسات الصحية للسيطرة على جائحة كورونا”.
واكدت مقررات الاجتماع، بحسب البيان، على “اهمية إلتزام المدارس الحكومية والاهلية بالتعليمات الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية بأن يكون الدوام ليوم واحد فقط بالاسبوع ومحاسبة المخالفين للتعليمات الوزارية حفاظآ على صحة وسلامة الطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
واشار الاجتماع بحسب البيان، إلى “اهمية تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية للوقاية من مرض كوفيد 19 و تشديد الاجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة التي اجتاحت دول العالم، وتم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق مع القوات الأمنية لتطبيق الاجراءات الصحية حفاظآ على الامن الصحي للبلد”.
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