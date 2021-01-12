حراك «عالي المستوى» لضبط موعد الانتخابات

2021/01/12 | 10:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن الأسبوع الحالي سيشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين الزعامات والقوى السياسية في العراق من أجل حسم مصير الانتخابات المبكرة، فيما تستمر مفوضية الانتخابات، بالمقابل، بتحديث سجل الناخبين والاستمرار بتسجيل الأحزاب.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وفيما لم تعترض القوى السياسية على الموعد المذكور علناً، فإنه؛ طبقاً لما يدور خلف الكواليس، بات من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد.



ووفقا للمصدر السياسي، فإن «هذا الأسبوع سيشهد حراكاً سياسياً مهماً يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في البلاد، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مبيناً أن «الهدف من لقاء الزعامات السياسية هو بلورة موقف نهائي حيال الانتخابات، لا سيما أنها تجري وسط سلسلة من الأزمات والخلافات».

وبشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قال المصدر إن «المطلوب من المفوضية تحديد موقفها النهائي بشأن ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة أم في موعد آخر حتى تتضح الصورة».

وأوضح أنه «بعد استكمال هذه النقاشات، سيتم الإعلان بشكل رسمي عما إذا كانوا قادرين على إجراء انتخابات في الموعد الحكومي {6 - 6 - 2021} أم في موعد آخر؛ كأن يكون شهر تشرين الأول من العام الحالي».

وتابع المصدر، أن «من بين المسائل التي تحتاج إلى حسم نهائي واتخاذ موقف بشأنها من قبل جميع القوى السياسية، مسألة إجراء الانتخابات عبر البطاقات البايومترية بوصفها الأسلوب الصحيح للحد من عمليات التزوير، وكذلك الإشراف الأممي على الانتخابات، وتخصيص الأموال الكافية لإجرائها».

وفي حين لم يعلَن حتى الآن عن أي تحالفات سياسية جديدة، فإن هناك مفاوضات بين أطراف سياسية كثيرة من أجل الدخول في قوائم موحدة في الانتخابات أو لإقامة تحالفات ما بعد ظهور نتائج الانتخابات.

بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الاثنين، تحديث أكثر من 65 ألفاً و500 ناخب بياناتهم في مراكز التسجيل لغاية التاسع من هذا الشهر، فيما بلغت طلبات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات 433 طلباً. وقالت المتحدثة، باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن «عملية تحديث البيانات ستستمر لغاية الثاني من الشهر المقبل، حيث تسير بوتيرة متصاعدة في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري)».

وأضاف أن «هنالك زيادة في أعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في أيام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات، لأن غالبية الناخبين هم من الموظفين الذين يستغلون العطلة لزيارة تلك المراكز البالغ عددها 1079 مركزاً».

وأشارت إلى أن «وزارة الهجرة زودت المفوضية بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والانبار واربيل ودهوك والسليمانية، حيث يبلغ عددهم 220 الفا و579 نازحاً»، موضحة أن «المفوضية سجلت 571 نازحاً من خلال تسييرها فرقاً جوالة بين المخيمات في تلك المحافظات لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية». وبينت أن «المفوضية فتحت باب التسجيل للتحالفات السياسية من 9 إلى 16 من كانون الثاني الحالي، وتسلم قوائم المرشحين من 9 إلى 28 من الشهر نفسه، حيث بلغ المجموع الكلي للطلبات التي تسلمتها المفوضية لتسجيل الأحزاب 433 طلباً، في حين أجازت 225 حزباً، بينما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 63 طلباً، اما طلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين فقد بلغت 128 طلباً، اما عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزباً». وأكدت المتحدثة باسم الهيئة على أن « عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة يبلغ 25 مليونا و139 الفا و375، و نسبة عملية التسجيل 58 بالمئة،في حين بلغت نسبة توزيع البطاقة للناخب 82 بالمئة، ووصل مجموع البطاقات التي وزعت 12 مليونا و564 ألفا و846 بطاقة».

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